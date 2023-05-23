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بلقاسم حسن لهيكل المكي: " انت وحزبك تمارسان التحريض... عيب عليك"‎‎

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 17:50 قراءة: 0 د, 59 ث
      
دخل القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن في مشادة كلامية مع القيادي في حركة الشعب هيكل المكي بسبب انتماءات راشد الغنوشي لجماعة الإخوان.
وفي حوار على اذاعة الديوان, قال بلقاسم حسن أن هيكل المكي يمارس التحريض والكذب مضيفا " هذا عيب كبير".
وشدد على أن راشد الغنوشي لن يخجل اذا كان من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقد رد المكي قائلا " الإخوان استقبلوا الغنوشي في السودان"...


يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كان أصدر مساء الثلاثاء 9 ماي 2023، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في قضية "شركة انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقبل ذلك كان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدر فجر الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي وعدد آخر من الموقوفين، وذلك من أجل تهم، وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالخصوص بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار قضية التآمر على أمن الدولة والقضية المعروفة ب"التسفير الى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو".



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