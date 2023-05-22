الدستوري الحر يعلن تشكيل كتلة ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المجلس

أعلن الاثنين 22 ماي، الحزب الدستوري الحر عن تشكيل كتلة داخل الحزب يقودها نواب الحزب بالبرلمان السابق ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المجلس وفق بيان للحزب.



واشار الحزب الي ان تشكيل هذه الكتلة يأتي في ظل نظام داخلي للبرلمان الحالي يكرس القمع ويلغي دور المعارضة ويفتح الباب لتمرير التشريعات دون نقاشات جدية ودون اطلاع الرأي العام على خفاياها وتفاصيلها وفق نص البيان.







