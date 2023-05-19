ما حقيقة تعرض الفيلة "بايبي" لكسر ... ادارة حديقة البيلفيدير توضّح...

أكدت كاهية مدير حديقة البلفدير والطبيبة البيطرية مريم دخيلي في تصريح لاذاعة IFM أن الفيلة بايبي وصلت الى تونس بتشوه خلقي .ويأتي تصريح الطبيبة البيطرية على اثر انتشار صورللفيلة على على النات تزعم تعرض الفيلة الى كسر بعد قدومها لتونس...وكانت حديقة البلفيدير استقبلت الخميس 04 ماي أنثى فيل (عيثوم)، بعد 20 سنة من وفاة الفيلة "بامبي" .والفيلة التي تحمل اسم "بايبي" هي هدية من فرنسي بوساطة رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج.