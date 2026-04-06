الملتقى الثالث للتراث والابتكار الفني بحي الزهور من 30 أفريل الى 03 ماي 2026

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 16:41
      
في اطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث، تنظم، دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور، الملتقى الثالث للتراث والابتكار الفني بالزهور، تحت شعار "التراث وفن العمارة"، وذلك من 30 أفريل الى 03 ماي 2026.

وسيتم بالمناسبة تنظيم معرض "الصناعات اليدوية والحرف الفنية"، لدعم الحركة التجارية بالجهة، ويتضمن حرف النسيج والحرف الزخرفية والأزياء واللباس التقليدي والحرف الخشبية وصناعة الشموع والحرف الخزفية والحرف المعدنية والمجوهرات والتقطير والزيوت الطبيعية وغيرها.


وستتاح للمشاركين في هذا الحدث فرصة هامة لإبراز منتوجاتهم أمام جمهور عريض والتشبيك مع حرفيين آخرين والمشاركة في الحوارات الفنية.


ويتضمن البرنامج عروضا تراثية وموسيقية إضافة إلى ورشات تكوينية حية وتفاعلية في الحرف اليدوية فضلا عن حوارات ثقافية حول التراث المعماري والابتكار.

ودعت، دار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور، الحرفيين والحرفيات الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الحضور بمقرها أو التواصل عبر رسائل صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
