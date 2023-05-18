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إخلاء سييل القيادي بحركة النهضة الصادق شورو لأسباب صحية

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 20:44 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت النيابة العمومية لأعوان الحرس الوطني بالعوينة باخلاء سييل القيادي بحركة النهضة الصادق شورو وذلك لأسباب صحية.

وحسب معطيات تحصلت عليها اذاعة موزاييك فقد تم اعلام النيابة العمومية بتدهور الحالة الصحية لشورو لتأذن باخلاء سبيله في انتظار ما ستتخذه من قرارات تراها صالحة لاحقا.

ويذكر أنه تم إيقاف شورو في وقت سابق من هذا اليوم على ذمة أبحاث تتعلق بقضية ذات صبغة إرهابية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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