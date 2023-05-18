Babnet

العاصمة: حجز صفيحة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 12:47 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير من القبض على مروج مخدرات يتولى ترويج المواد المخدرة بجميع أنواعها بجهة حي هلال والمناطق المجاورة لها ويستغل سيارة خاصة في نقل الأشخاص بمقابل مادي وفي توزيع المواد المخدرة، وفق مانشرت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني.

كما أشارت الى أنه تم حجز صفيحة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار والسيارة المستعملة في ترويج المخدرات وقارورة بلاستيكية تحتوي على سائل معروف باسم "الكراك هيروين" وحقنة على ذمة الأبحاث.

وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمعني من أجل "المسك والحيازة والترويج لمادة مخدرة" ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266781


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 18 ماي 2023 | 28 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:24 16:05 12:23 05:10 03:26
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1523°-1518°-1623°-1725°-14
  • Avoirs en devises
    21643,5

  • (17 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,06574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Mai)   997,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    