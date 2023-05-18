العاصمة: حجز صفيحة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير من القبض على مروج مخدرات يتولى ترويج المواد المخدرة بجميع أنواعها بجهة حي هلال والمناطق المجاورة لها ويستغل سيارة خاصة في نقل الأشخاص بمقابل مادي وفي توزيع المواد المخدرة، وفق مانشرت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني.



كما أشارت الى أنه تم حجز صفيحة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 20 ألف دينار والسيارة المستعملة في ترويج المخدرات وقارورة بلاستيكية تحتوي على سائل معروف باسم "الكراك هيروين" وحقنة على ذمة الأبحاث.



وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمعني من أجل "المسك والحيازة والترويج لمادة مخدرة" ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير.



