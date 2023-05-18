Babnet

الرئاسة السورية: بشار الأسد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة .

ويمثل عودة سوريا الى الحاضنة العربية بعد غياب دام 12 سنة، العنوان الابرز لهذه القمة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، خلال دورته غير العادية في 7 ماي، باستئناف مشاركة الوفود السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة وكل الهياكل والأجهزة التابعة له .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266772


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
21°
 Babnet24° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1623°-1719°-1723°-1723°-15
  • Avoirs en devises
    21643,5

  • (17 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,06574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Mai)   997,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    