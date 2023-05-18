الرئاسة السورية: بشار الأسد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة .



ويمثل عودة سوريا الى الحاضنة العربية بعد غياب دام 12 سنة، العنوان الابرز لهذه القمة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، خلال دورته غير العادية في 7 ماي، باستئناف مشاركة الوفود السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة وكل الهياكل والأجهزة التابعة له .



