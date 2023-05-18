عبد اللطيف المكي: " الإسلام السياسي قد يتغير من حزب لآخر ولكن لا ينتهي"

قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة ن الاسلام السياسي قد يتغير من حزب لاخر ولكنه لا ينتهي ابدا.
واكد بان الاسلام السياسي ينتهي اما من خلال عدم تصويت الشعب له او من داخل الحزب.
وأضاف " جربت العديد من الأنظمة إنهاء الإسلام السياسي من خلال البعد الأمني او بالسجون ولكنها فشلت في ذلك" مضيفا " لا يمكن ابدا انهاء فكرة معينة بطريقة امنية".
وشدد على ان الاسلم هو الحوار من اجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة بعيدا عن المصالح الفئوية.
واكد بان الاسلام السياسي ينتهي اما من خلال عدم تصويت الشعب له او من داخل الحزب.
وأضاف " جربت العديد من الأنظمة إنهاء الإسلام السياسي من خلال البعد الأمني او بالسجون ولكنها فشلت في ذلك" مضيفا " لا يمكن ابدا انهاء فكرة معينة بطريقة امنية".
وشدد على ان الاسلم هو الحوار من اجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة بعيدا عن المصالح الفئوية.
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