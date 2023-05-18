عبد اللطيف المكي: " الإسلام السياسي قد يتغير من حزب لآخر ولكن لا ينتهي"

قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة ن الاسلام السياسي قد يتغير من حزب لاخر ولكنه لا ينتهي ابدا.واكد بان الاسلام السياسي ينتهي اما من خلال عدم تصويت الشعب له او من داخل الحزب.وأضاف " جربت العديد من الأنظمة إنهاء الإسلام السياسي من خلال البعد الأمني او بالسجون ولكنها فشلت في ذلك" مضيفا " لا يمكن ابدا انهاء فكرة معينة بطريقة امنية".وشدد على ان الاسلم هو الحوار من اجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة بعيدا عن المصالح الفئوية.