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عبد اللطيف المكي: " الإسلام السياسي قد يتغير من حزب لآخر ولكن لا ينتهي"

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 08:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة ن الاسلام السياسي قد يتغير من حزب لاخر ولكنه لا ينتهي ابدا.
واكد بان الاسلام السياسي ينتهي اما من خلال عدم تصويت الشعب له او من داخل الحزب.
وأضاف " جربت العديد من الأنظمة إنهاء الإسلام السياسي من خلال البعد الأمني او بالسجون ولكنها فشلت في ذلك" مضيفا " لا يمكن ابدا انهاء فكرة معينة بطريقة امنية".
وشدد على ان الاسلم هو الحوار من اجل تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة بعيدا عن المصالح الفئوية.


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