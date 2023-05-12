افاد الاستاذ نضال الصالحي عضو هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي في تصريح لباب نات" ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ايدت أمس قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج عن موكله في القضية المتهم فيها بغصب اموال الغير وغسيل الاموال ...موضحا انه لا يزال موقوفا فيما عرف بملف قضية أنستالينغو
في قضية غسيل الاموال... محكمة الاستئناف تؤيد قرار الافراج عن محمد علي العروي
En continu...
| 1
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:59
|19:19
|16:04
|12:23
|05:15
|03:34
|
20°
|24°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
4.12 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-17
|25°-17
|22°-16
|20°-15
|26°-15
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 38 390) هذا ما تقرر في حق راشد الغنوشي
( 30 791) قليبية: اعترافات مدوية لقاتل لاعب
( 30 153) 'عملية جربة'.. الداخلية تكشف التفا
( 29 699) غمس سكينا في كتف زميلتها ... تفاصي
( 29 547) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 26 651) في اليوم الأول من معرض تونس الدولي
( 24 768) 3 أشهر سجنا في حق الكرونيكور مريم
( 23 705) بعد تصريحه بأنه أقنع زوجته بنزع ال
( 23 385) حول حادثة الموفنبيك سوسة
( 22 852) السجن لنبيل القروي وزوجته واخرون و
( 20 656) هذا ما قررته دائرة الارهاب في حق ر
( 20 524) حسناء الجبل " املك تسجيلا لمكالمة
( 20 519) مواقف بعض الجهات الأجنبية على إثر
( 20 007) زياد الهاني: من يروّج لحل حركة الن
( 19 378) وفاء الشاذلي: احالة معز بن غربية ع
( 18 779) 30 سنة سجنا والسجن بقية العمر لمدي
( 18 534) فظيع : اب وابنيه يهشمون رأس جارهم
( 18 465) الشيخ محمد بن حمودة: اقنعت زوجتي
( 18 450) عبد الرزاق الخلولي: صندوق النقد ي
( 18 394) وفاء الشاذلي: اصدار بطاقة جلب في ح
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 266435