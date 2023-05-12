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في قضية غسيل الاموال... محكمة الاستئناف تؤيد قرار الافراج عن محمد علي العروي

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 09:14 قراءة: 0 د, 16 ث
      
افاد الاستاذ نضال الصالحي عضو هيئة الدفاع عن العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي في تصريح لباب نات" ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ايدت أمس قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج عن موكله في القضية المتهم فيها بغصب اموال الغير وغسيل الاموال ...موضحا انه لا يزال موقوفا فيما عرف بملف قضية أنستالينغو

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