سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس: منحنا تونس منطادا مهمته مراقبة الحدود والتصدي لعمليات التسلل

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، إن بلاده وفرت لتونس منطادا مثبتا مهمته المراقبة والحماية.وأكد هود في تصريح لمراسلة اذاعة الجوهرة أف أم، لدى زيارته أمس الثلاثاء إلى كنيس الغريبة في جربة، أن هذا المنطاد الذي هو عبارة عن "بالون كبير" قطره 5 أمتار، سلمته الولايات المتحدة لوزارة الداخلية التونسية.وتتمثل مهمته في المراقبة الجوية لمختلف التظاهرات، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لتسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.وأدى السفير جوي هود والمبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي لرصد ومكافحة معاداة السامية، السفيرة ديبورا ليبستادت زيارة إلى جزيرة جربة، حضرا خلالها حفل افتتاح فعاليات حج الغريبة كما زارا كنيس الغريبة.وكانت الولايات المتحدة عبرت عن اسفها اثر الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع موسم الحج اليهودي الذي يجمع الحجيج من جميع أنحاء العالم إلى كنيس الغريبة بجربة، كما أعربت عن تعازيها للشعب التونسي وتثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية.