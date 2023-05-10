في بنزرت، فرع بنكي يقاضي شابّا بهدف حرمانه من تحقيق مشروعه المتمثل في محطة لكراء الدراجات الهوائية

أطلق منذ أمس الثلاثاء 9 ماي، عدد من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني بجهة بنزرت حملة مساندة للشاب عمران حداد الذي منحته بلدية الجهة ترخيصا لتحقيق حلمه وانشاء مشروعه المتمثل في محطة لكراء الدراجات الهوائية.وفوجئ الشاب عمران حداد بقضية استعجالية مرفوعة ضده من طرف فرع بنكي بمدينة بنزرت وتحديدا في مفترق شارع اسيا كندارة بحجة أن المحطة التي شرع بانشائها في المكان المذكور مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل وتسيئ للذوق العام حسب ما أكده النشطاء.