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وزيرة العدل تقاضي سمير ديلو وعبد العزيز الصيد

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت الثلاثاء 9 ماي، المحامية وفاء الشاذلي ان وزيرة العدل قررت مقاضاة عضوي هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة سمير ديلو وعبد العزيز الصيد.

وقالت الشاذلي انه و تبعا للندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التامر على امن الدولة صرح المحامي عبد العزيز الصيد لدى الاعلام ان وزيرة العدل دلست محاضر البحث وقد اذنت ليلى جفال بفتح تحقيق حول هذه الادعاءات ضد كل من عبد العزيزالصيد و سميرديلو الذي بدوره أيد هذه الادعاءات!!!".

تجدر الاشارة الي ان هيئة الدفاع في القضية المذكورة كانت أعلنت بدورها مقاضاة وزيرة العدل ووزير الداخلية السابق وكل من سيكشف عنه البحث بسبب ما اعتبرتها اجراءات غير قانونية وشبهات تدليس في اثارة الملف.


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