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لطفي العماري لوالي المنستير " لا تنجروا وراء كلام الفايسبوك بشأن البئر كي لا نعيد حملة وينو البترول"

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 10:02 قراءة: 1 د, 21 ث
      
دعا الإعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر قناة التاسعة والي المنستير لعدم الانجرار وراء كلام صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك وبعض الأشخاص بشأن البئر.
وأضاف " هنالك من تحدث عن كميات من الغاز بل وطريقة تقسيمها بين المواطنين بينما لم يتاكد طبيعة الاكتشاف من قبل مختصين"
وتابع " سيدي الوالي لا نريد العودة الى حملات مثل وينو البترول".
وقد رد والي المنستير قائلا: بأن الثروات الطبيعية ملك للشعب وفق الدستور. ويجب الحفاظ عليها".


وكانت وزارة الفلاحة نشرت يوم الإثنين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بلاغا أوضحت فيه أنّ "جلسة العمل التي إلتأمت بمقر ولاية المنستير، خصصت لتدارس طريقة معالجة البئر العشوائية ببوعثمان والتي تسببت في خروج مياه ارتوازية بارتفاع 15 مترا تقريبا، وبدرجة ملوحة 5،5 غرام في اللتر، مع تواجد انبعاثات غازية".

وقالت الوزارة "لقد تبيّن أنّ اشتعال النيران بهذه البئر، يوم السبت 6 ماي الجاري، كان بفعل فاعل، مما استوجب تدخل الحماية المدنية لإخماد الحريق".

وأفاد كاتب الدولة للمياه، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، بأن موضوع بئر بوعثمان موضوع متابعة من قبل رئاسة الحكومة ووزير الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري، داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الموضوع بمنهجية علمية ومدروسة.

وأكد ممثلو الشركة التونسية للأنشطة البترولية، أنّ الدراسات الجيوفيزيائية والزلزالية التي أنجزت بمنطقة الساحل (سوسة والمنستير)، تؤكد وجود الغاز المتكوّن من الصخرة الأم من الأعماق، حيث يوجد بحوض الساحل عديد من الفوالق التكتونية النشطة عبر الأزمان الجيولوجية، مما أدى لتسرب غاز متكوّن من الصخرة الأم من الأعماق، لتصل للسطح وذلك على غرار بئر سيدي عبد الحميد بسوية التي شهدت نفس الحالة حسب نص البلاغ الذي أشار كذلك إلى تدخل مختصين في المجال، حاليا، لتشخيص الوضعية.


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