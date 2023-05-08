سمير الوافي يتضامن مع درة زروق ويرفض تهجّم فتحي الهداوي عليها

عبر الاثنين 8 ماي، الاعلامي سمير الوافي عن تضامنه مع الممثلة درة زروق بعد ما وصفه التهجم عليها من طرف زميلها فتحي الهداوي في اطار فعاليات مهرجان ياسمين الحمامات .
وقال الوافي لست مقتنعا أن الممثل فتحي الهداوي هاجم زميلته درة زروق على الملأ...للتعبير عن رأيه أو لنقد المهرجان أو بمزاجية عفوية...فأنا كنت شاهدا على بداية القصة بينهما حين هاجمها سابقا في برنامجي وحش الشاشة مقللا من موهبتها و قيمتها الفنية ومن قيمة أعمالها المصرية...وإستاءت درة من ذلك كثيرا وردت عليه وقتها بحدّة".
وتابع قائلا " يبدو أن فتحي لم يتجاوز ذلك الرد ولم ينس...فجاءته الفرصة ليصفي حساباته معها ويقزمها مرة أخرى مستغلا ذلك التبرير الذي ربما يوافقه فيه البعض ويعتبرونه وجيها...فخرج عن بروتوكول المهرجان وصوب نحوها قصفه الكلامي المركّز...أمام الإعلام والفنانين والوزيرة والمسؤولين والجمهور والكاميرا وفي وجهها...وكأنه ينتقم ويستغل المهرجان لتصفية حساباته...فخلف تصريحه المفاجئ توترا وتشنجا في أجواء المهرجان وأفسد مزاج الإحتفال...!!!".
وختم تدوينته بالقول "أحب فتحي كصديق عزيز وأحترمه كممثل كبير...لكنني ضد تهجمه على زميلته بتلك الحدّة وفي ذلك الإطار والمكان والمناسبة والسياق...مهما كان نقده وجيها ومقنعا...فقد كان من الأفضل إذا كان مصرّا على التعبير عن رأيه أن يقوله في إطار ومكان وسياق آخر...لكن يبدو أنه كان يريد قول ذلك هناك في وجهها والتمتع بانزعاجها وإنقباض ملامحها أمامه وهي تتعرض إلى قصفه...عاجزة عن الرد والتفاعل !!!".
وكان الممثل فتحي الهداوي اثناء تكريمه في مهرجان الحمامات السينمائي وجه انتقادات لادارة المهرجان لتكريم زميلته الممثلة درة زروق.
وقال الهداوي " سأسوق ملاحظة انه من غير معنى أن يتم تكريم درة زروق وهي ماظهرتش حاجة كبيرة في السينما التونسية خلال 100 عام".
وتابع " كنا نأمل أن تعطينا الإدارة أعمال درة زروق في السينما وتفهمنا لماذا تذهب الجائزة خارج الوطن".
وقال الوافي لست مقتنعا أن الممثل فتحي الهداوي هاجم زميلته درة زروق على الملأ...للتعبير عن رأيه أو لنقد المهرجان أو بمزاجية عفوية...فأنا كنت شاهدا على بداية القصة بينهما حين هاجمها سابقا في برنامجي وحش الشاشة مقللا من موهبتها و قيمتها الفنية ومن قيمة أعمالها المصرية...وإستاءت درة من ذلك كثيرا وردت عليه وقتها بحدّة".
وتابع قائلا " يبدو أن فتحي لم يتجاوز ذلك الرد ولم ينس...فجاءته الفرصة ليصفي حساباته معها ويقزمها مرة أخرى مستغلا ذلك التبرير الذي ربما يوافقه فيه البعض ويعتبرونه وجيها...فخرج عن بروتوكول المهرجان وصوب نحوها قصفه الكلامي المركّز...أمام الإعلام والفنانين والوزيرة والمسؤولين والجمهور والكاميرا وفي وجهها...وكأنه ينتقم ويستغل المهرجان لتصفية حساباته...فخلف تصريحه المفاجئ توترا وتشنجا في أجواء المهرجان وأفسد مزاج الإحتفال...!!!".
وختم تدوينته بالقول "أحب فتحي كصديق عزيز وأحترمه كممثل كبير...لكنني ضد تهجمه على زميلته بتلك الحدّة وفي ذلك الإطار والمكان والمناسبة والسياق...مهما كان نقده وجيها ومقنعا...فقد كان من الأفضل إذا كان مصرّا على التعبير عن رأيه أن يقوله في إطار ومكان وسياق آخر...لكن يبدو أنه كان يريد قول ذلك هناك في وجهها والتمتع بانزعاجها وإنقباض ملامحها أمامه وهي تتعرض إلى قصفه...عاجزة عن الرد والتفاعل !!!".
وكان الممثل فتحي الهداوي اثناء تكريمه في مهرجان الحمامات السينمائي وجه انتقادات لادارة المهرجان لتكريم زميلته الممثلة درة زروق.
وقال الهداوي " سأسوق ملاحظة انه من غير معنى أن يتم تكريم درة زروق وهي ماظهرتش حاجة كبيرة في السينما التونسية خلال 100 عام".
وتابع " كنا نأمل أن تعطينا الإدارة أعمال درة زروق في السينما وتفهمنا لماذا تذهب الجائزة خارج الوطن".
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