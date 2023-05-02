رئيس الجمهورية يتحوّل الىمقر وزارة الداخلية

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، إلى مقر وزارة الداخلية أين التقى ب كمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية فكلّ إدارة يجب أن تُكمّل عمل الإدارات الأخرى. وأشار إلى أنه لا ولاء إلا لتونس وحدها وأنه كلما زادت التحديات زاد الإصرار على رفعها.

وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي تبذلها قوات الأمن الداخلي، وشدّد على أن الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخرا يجب ألا تتكرّر مستقبلا.

وتناول هذا اللقاء، أيضا، مسائل أخرى كظاهرة انتشار المخدرات التي يسعى مروجوها لا إلى الربح المادي فقط، بل كذلك إلى ضرب السلم الأهلية. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن تونس أمانة في أعناق كل الوطنيين ويجب أن يتحمّل كل واحد من موقعه هذه الأمانة بالرغم من ثقلها خاصة في هذا الظرف الذي تسعى فيه بعض الجهات إلى ضرب الدولة والتشكيك في مؤسساتها واستقرارها.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على مواجهة كل أنواع الفساد والعابثين بمقدّرات الوطن لأنه لا يمكن أن يستمرّ الوضع على ما كان عليه طوال العقد الماضي على وجه الخصوص.



