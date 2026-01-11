Babnet   Latest update 14:36 Tunis

أعضاء المجلس المحلي للتنمية بطبرقة يقاطعون العمل مع عدد من الهياكل الإدارية المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963a1b51970a2.02464239_ieqnkjlohpfgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 14:09
      
أعلن أعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية طبرقة مقاطعتهم لعدد من الهياكل الإدارية العمومية المحلية، احتجاجا على ما اعتبروه "عدم تعاون" هذه الهياكل و"عدم قابليتهم للمجلس كجماعة محلية منتخبة" وعدم "ارتقاء أداء البعض منهم الى ما تتطلبه الجهة من عمل وتنسيق وتحديد الأولويات"، وفق ما ورد في بيان صادر عن أعضاء المجلس الستّة وممضى من رئيسه منصف العويني.
وجاءت هذه المقاطعة، إثر اجتماع استثنائي عقد مساء أمس السبت بمدينة طبرقة بعد محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الإشكالات العالقة منذ ان تولى المجلس مهامه قبل سنيتن تقريبا، وفق ماتطرق له اعضاء المجلس في اجتماعهم.
وتحدث أعضاء المجلس في البيان عن "عدم التزام معتمد الجهة والمكلفين بتسيير بلديات طبرقة وطبرقة الجديدة ورؤساء فرعي التطهير والتجهيز والإسكان والمندوب الجهوي للسياحة ووحدة الشؤون المحليّة بمسؤولياتهم وما انجرّ عن ذلك من تردّ للوضع البيئي والتنموي والسياحي"، واعتبروا ان هذه الهياكل العمومية "لم تستوعب بعد وجود هيكل وجماعة محلية تختص بالشأن التنموي ومعرفة دور المجلس في إيصال أصوات المواطن وتقريب الخدمات اليه" .

وأوضح رئيس المجلس المحلي للتنمية في تصريح لصحفي "وات"، انّ الغاية من البيان، لفت نظر السلط الجهوية والمركزية لتحسين الخدمات المسداة للمواطنين والارتقاء بالوضع التنموي والبيئي بمدينة طبرقة، مشيرا الى انّ الوضع البيئي يستوجب عملا متواصلا وتنسيقا محكما، وهو ما لم يجد المجلس في شانه تعاونا، وفق تعبيره.
وأضاف انه سبق وان اتفق أعضاء المجلس وبقية الهياكل المحلية على تنظيم تدخلات أسبوعية لتهيئة عدد من المرافق ومن بينها المدرسة الإعدادية 18 جانفي التي تشكو وضعا بيئيا وصحيا خطيرا، غير ان الأطراف المذكورة في البيان لم تلتزم بالاجندا المحددة للتدخل في هذه المؤسسة وما تضمنته لائحة الاتفاق المعلومة، وفق قوله.
ودعا عضو المجلس عادل الرويسي الى ضرورة اصلاح المعدات المودعة منذ اشهر ومنذ سنوات او تجديدها اضافة الى ضرورة توحيد الجهود وفق أولويات تحترم حاجة الجهة وخدمات المواطنين وفي مقدمتها الوضع البيئي ووضع الانهج والطرقات داخل المدينة التي تتطلب تدخلا عاجلا سواء تعلق الامر بالحفر المنتشرة او بالانارة العمومية الغائبة او بالأوساخ المتراكمة.
