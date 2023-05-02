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المحامية وفاء الشاذلي تؤكد تعرض ابنها لمحاولة دهس من قبل مجهولين وتتهم السلطات الأمنية بالتقاعس

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 18:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكدت الثلاثاء 2 ماي، المحامية وفاء الشاذلي تعرض ابنها منذ يومين لمحاولة دهس من قبل مجهولين واتهمت السلطات الأمنية بالتقاعس محملة المسؤولية لوزير الداخلية.

وخاطبت الشاذلي الوزير قائلة " ياوزير الداخلية حق ولدي في رقبتك ولن أصمت على التقاعس في الابحاث!!! محاولة دهس ابني من قبل مجهولين منذ يومين جريمة خطيرة!!! قلت خللي القانون يأخذ مجراه و تجنبت نشر الخبر فإذا بيا كنت مخطئة !!! حجم الجريمة يتفاقم ونزيدوه تقاعس أمني يصبح الأمر خطيرا على المجتمع التونسي!!!".


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