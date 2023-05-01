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معز الدبابي : خلع مستودع داخل ملعب رادس عمل اجرامي

Publié le Lundi 01 Mai 2023 - 08:09 قراءة: 1 د, 16 ث
      
قال معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، خلال تدخله صباح اليوم في برنامج émission impossible على اذاعة IFM أن مخطط اجرامي كان وراء الاستيلاء على معدّات المستودع في ملعب رادس ... وأن //أولاد الفيراج// لا علاقة لهم بهذه الجماعات الاجرامية ...
تجدر الإشارة إلى أنّ مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي شبيبة القبائل الجزائري، ضمن إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الافريقية، السبت 29 أفريل 2023، قد شهدت مواجهات بين الأمن وجماهير، وإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقد عمّت حالة من الفوضى بالمدارج، وتسبّب إلقاء الشماريخ في اشتعال النيران بجانب المنعرج الجنوبي لملعب رادس، وتدخّلت وحدات الحماية، بعد دقائق، لإخماد النيران.
كما شهدت مباراة أمس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي أحداث عنف ومواجهات بين الأمن وجماهير...



وكانت وزارة الداخلية اوضحت في بلاغ يوم أمس الاحد انه تم الاذن بفتح تحقيق لكشف كل ملابسات أحداث الشغب التي جدت مساء السبت بملعب حمادي العقربي برادس خلال مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل الجزائري (1-1) لحساب اياب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم
واورد البلاغ انه "على إثر أحداث الشغب التي جدّت مساء يوم 29 أفريل 2023 بملعب حمادي العقربي برادس مناسبة احتضانه لمباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي الترجّي الرّياضي التّونسي وشبيبة القبائل الجزائري، وإقدام مجموعة من الأشخاص على خلع مستودع داخل الملعب (أسفل المدارج تابع للحيّ الوطني الرّياضي) واستعمال المعدات الموجودة داخله في الإعتداء على الوحدات الأمنيّة وإضرام النار، أذن وزير الدّاخليّة كمال الفقـي بفتح بحث تحقيقي وكشف جميع مُلابسات هذه الأحداث والتتبّع العدلي في شأن كُلّ من ستكشفُ عنهُ الأبحاث".

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