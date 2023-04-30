مزاح بايدن بشأن استقالة تاكر كارلسون يدفع الصحافيين إلى الصمت والضحك والاستياء

وكالات -

وقال بايدن: الحقيقة أنه يوجد لدينا الكثير لنفتخر به. لقد قمنا بتطعيم الأمة. لقد قمنا بإصلاح الاقتصاد. لقد حققنا انتصارات كثيرة في الانتخابات النصفية، لكن العمل لم ينته بعد. أو بالأحرى انتهى العمل بالنسبة لتاكر كارلسون".وصمت الجمهور بعد هذا التصريح للحظة واحدة ثم ضحك، رغم أن بعض الحاضرين أعربوا عن استيائهم.وسأل بايدن: "هل تعتقدون أن هذا أمر غير معقول؟".وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اتفقت ومقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، على انفصال الأخير عن الشبكة.ووجهت الشبكة الشكر لكارلسون على خدمته مقدما للبرامج ومعلقا بارعا.وذكرت في بيانها أن آخر حلقات برنامج كارلسون كانت يوم الجمعة 21 أبريل.وتراجعت أسهم الشركة الأم "فوكس نيوز" يوم الاثنين بعد أن أعلنت انفصال تاكر كارلسون عن الشبكة، بعد أقل من أسبوع من موافقة الشركة على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير من Dominion Voting Systems بعد أن تحدثت شخصيات "فوكس نيوز" بمن فيها كارلسون، عن تزوير في انتخابات 2020.وتراجعت أسهم شركة Fox Corporation من الفئة A بنسبة 5.6% في 30 دقيقة بعد أن أعلن جناحها الإخباري أنها وافقت على الانفصال عن كارلسون.وأدى ذلك إلى محو 700 مليون دولار من القيمة السوقية للشركة التي يقودها روبرت مردوخ.