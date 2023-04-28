تأجيل جلسة التحقيق مع لزهر العكرمي إلى 17 ماي

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، تأجيل جلسة التحقيق المقررة اليوم الجمعة مع المحامي والسياسي لزهر العكرمي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى يوم 17 ماي القادم.



وأرجعت هيئة الدفاع في بلاغ لها اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، سبب التأجيل إلى 'عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب'، وفق نص البلاغ.



وأفادت أن 'لزهر العكرمي رفض أن يتم نقله بواسطة سيارة التعذيب ملتزما بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع الموقوفين السياسيين'.



للتذكير فإن لزهر العكرمي تم إيقافه ليلة 13 فيفري الماضي وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه يوم 27 فيفري.





