وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة... المدخنون مدعوون لاستبدال سجائرهم بالـ vapes كجزء من برنامج غير مسبوق عالميا

بلاغ صحفي -

من المزمع أن يتم تشجيع مليون مدخن على استبدال سجائرهم بالـ vapes في إطار برنامج " التغيير من أجل الإقلاع" (swap to stop) الرائد الجديد المصمم لتحسين صحة الأفراد وتقليل معدلات التدخين.وبموجب هذا المخطط الوطني الرائد، سيتلقى واحد من كل خمسة مدخنين في إنجلترا مجموعة أدوات بدء التدخين الإلكتروني بالإضافة إلى الدعم السلوكي لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. يعد هذا المخطط جزءًا من سلسلة من الإجراءات الجديدة لمساعدة الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في جعل إنجلترا خالية من التدخين بحلول سنة 2030، مما يعني خفض معدل التدخين إلى 5٪ أو أقل. ستتم دعوة السلطات المحلية للمشاركة في البرنامج خلال العام وسيقوم كل منهم بتصميم برنامج يتلاءم مع احتياجاتهم، لا سيما من خلال اتخاذ قرار بشأن السكان الذين سيتم استهدافهم في الأولوية.في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء 11 مارس، أعلن وزير الصحة نيل أوبراين أيضًا أنه بعد نجاح البرامج المحلية، سيتم تقديم حوافز مالية للنساء الحوامل لمساعدتهن على الإقلاع عن التدخين. وسيشمل ذلك تقديم وصول شراء، بالإضافة إلى الدعم السلوكي، لجميع النساء الحوامل المدخنات بحلول نهاية السنة المقبل.كما ستجري الحكومة أيضًا استشارة حول إدخال إدخالات إلزامية على علب السجائر التي تحتوي على رسائل ومعلومات إيجابية لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.بالإضافة إلى ذلك، سيتم القضاء على المبيعات غير المشروعة لمنتجات الـ Vaping كجزء من التدابير لمنع الأطفال وغير المدخنين من البدء في التدخين، وهي عادة تكتسب شعبية بين الشباب.وقال وزير الصحة نيل أوبراين: "يموت اثنان من كل ثلاثة مدخنين مدى الحياة بسبب التدخين. السجائر هي المنتج الوحيد الذي يمكن أن يقتلك إذا تم استهلاكه. سنقدم مساعدة جديدة لمليون مدخن للإقلاع عن التدخين. سنقوم بتمويل برنامج وطني جديد "التغيير من أجل الإقلاع"، وهو الأول من نوعه في العالم. سنعمل مع سلطات المدينة وغيرها لتزويد مليون مدخن في إنجلترا بمجموعة أدوات بدء التدخين الإلكتروني المجانية ".ومن المتوقع أن تحقق السياسة الجديدة أهداف الحكومة الثلاثة والمتمثلة في مساعدة المزيد من البالغين على الإقلاع عن التدخين، ومنع الأطفال وغير المدخنين من استعمال الـ vaping ، واستخدام الـ vaping كأداة لمساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع عن التدخين.بالنسبة لأولئك الذين يقلعون عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى النصف بعد سنة واحدة من الإقلاع عن التدخين، مما يقلل من احتمال أن ينتهي بهم الأمر في سرير المستشفى إلى النصف أو ما هو أسوأ.إن مساعدة المزيد من النساء على الحمل الخالي من السجائر سيقلل من عدد الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن أو متخلفين، مع الظروف الصحية التي تتطلب رعاية حديثي الولادة والرعاية المستمرة. كما أنه سيقلل من خطر الإجهاض وولادة جنين ميت.يقلل خفض معدلات التدخين من عدد الأمراض المرتبطة بالتدخين التي تحتاج إلى العلاج، ويقلل الضغط على NHS - Public Health Service ويساعد في تقليل قوائم الانتظار.وأظهرت أرقام NHS لعام 2021 أن 9٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا يستخدمون السجائر الإلكترونية، ارتفاعًا من 6٪ في سنة 2018.وبالنظر إلى هذه الزيادة الكبيرة، سيطلق الوزير أوبريان دعوة للسيجارة الإلكترونية للشباب للحصول على أوراق لتحديد الفرص لتقليل عدد الأطفال الذين يصلون إلى منتجات الـ vaping ويستخدمونها - ولاستكشاف المجالات التي يمكن للحكومة أن تذهب فيها إلى أبعد من ذلك.من خلال العمل مع وكالات إنفاذ القانون والاستفادة من عمل الحكومة مع معايير تجارة التبغ غير القانونية، سيتم أيضًا توفير تمويل جديد بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء "تطبيق قانون منتجات التدخين الإلكتروني غير القانوني" المتخصص في تطبيق قواعد التدخين الإلكتروني – الـ Vaping ومكافحة منتجات ومبيعات السجائر الإلكترونية غير المشروعة للقصر.كجزء من هذه التدابير، ستنشر HMRC و Border Force أيضًا استراتيجية محدثة للتبغ غير المشروع هذا العام. ستحدد هذه الاستراتيجية بشكل استراتيجي كيفية الاستمرار في استهداف المتورطين في سوق التبغ غير المشروع والقبض عليهم ومعاقبتهم.في سنة 2021، كان معدل انتشار التدخين في إنجلترا 13٪، وهو أدنى معدل على الإطلاق، وذلك بفضل تدابير مثل مضاعفة أداءات السجائر منذ عام 2010 والتمويل المستمر لخدمات مكافحة التبغ المحلية.في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2222، أنفقت السلطات المحلية 68 مليون جنيه إسترليني في شكل منح للصحة العامة على خدمات الإقلاع عن التدخين وما يقرب من 100 ألف شخص أقلعوا عن التدخين بمساعدة خدمة الإقلاع عن التدخين.بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 35 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هذا العام لضمان حصول جميع المدخنين المقبولين في المستشفى على خدمات علاج التدخين الممولة من NHS.ومع ذلك، يستمر 5.4 مليون شخص في إنجلترا في تدخين السجائر، والتي تظل أكبر سبب للأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفاة. ما يصل إلى اثنين من كل ثلاثة مدخنين مدى الحياة سيموتون بسبب التدخين وتظهر البيانات الحديثة أن واحدة من كل أربع حالات وفاة من جميع أنواع السرطان بسبب التدخين.في السنة الماضية ، توصلت دراسة مستقلة عن التدخين ، بقيادة جافيد خان ، إلى سلسلة من الإجراءات لمساعدة الناس على التخلص من إدمانهم ، والتي ألهمت التدابير المقدمة اليوم.