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بعد مداهمة منزل الغنوشي وايقافه، مداهمة مقر حركة النهضة واخلائه لابقائه على ذمة البحث والتفتيش‎‎

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 02:40 قراءة: 0 د, 25 ث
      
افاد الثلاثاء 18 أفريل، القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي في تدوينة له بموقع الفايسبوك بأنه تم مداهمة المقر المركزي للحركة بمونبليزير من طرف الامن الذي طالب باخلاء المقر دون اذن قضائي وفق تعبيره.
واضاف الشعيبي في تدوينة ثانية بأنه يتم اخلاء مقر الحركة لبعض الايام من اجل التفتيش معتبرا ذلك انتهاكا لحرية العمل الحزبي.

وتاتي مداهمة مقر الحركة واخلائه بعد ساعات قليلة من مداهمة منزل زعيم الحركة راشد الغنوشي وايقافه في اطار البحث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية وفق مسؤول في وزارة الداخلية.


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