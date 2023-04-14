رضا الشكندالي: صندوق النقد لن يعطينا تمويلا وفق المعطيات الاولية

قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن هنالك توجه من صندوق النقد الدولي لعدم منح تونس قرضا وفق المعطيات الأولية.وأضاف " صندوق النقد ماشي في ثنية لن تؤدي إلى منحنا تمويلا للخروج من الازمة".وتابع الشكندالي أن تنزيل الFMI من تقديرات النمو يعني أن صندوق النقد اصبح مقتنعا بان تونس لن تذهب في تحقيق الإصلاحات