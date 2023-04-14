حول حادثة الموفنبيك سوسة

أكدت مصادرنا ان سقوط الشاب بشير جنيح نجل رجل الأعمال عثمان جنيح مساء امس الخميس قد حصل من الطابق العلوي أين يوجد جناح إقامة عائلتهم في نزل الموفنبيك بسوسة ...وان علاقته بشقيقه عمر جنيح جيدة طوال الوقت حسب ما لاحظه مصدرنا .. عكس ما تم ترويجه في الفايسبوك..ومن الطاف الله حسب نفس المصادر ان السقوط قد تم في فسقية مياه صغيرة وسط الحديقة الامامية للنزل.. مما أدى إلى اضرار وكسور بجسمه ..وقد تم نقل المصاب إلى مصحة خاصة بمنطقة خزامة لتلقي الاسعافات الضرورية وحالته مستقرة .وباتصالنا ب معز بن عبد الله اليوسفي المساعد الول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها أفادنا أنه بعد ورود معلومات أمنية واستنادا على الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تنقل قاضي التحقيق وممثل النيابة على عين المكان لموقع الحادثة وبالاتصار بالمتضرر أفاد أنه انزلق من علو النزل... ويبقى الملف مفتوح لمزيد البحث حسب تطور الحالة الصحية للمتضرر...