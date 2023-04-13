وزير الخارجية الإيطالي : اتفاق قيد الدراسة بين تونس وإيطاليا لجلب أربع آلاف عامل تونسي

كشف وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي نبيل عمار اليوم بالعاصمة روما أن البلدين يعملان على اتفاق لجلب أربع آلاف عامل تونسي سيتم تكوينهم في تونس، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.



وأشار تاياني إلى أن "تونس هي الدولة الأولى التي ننفذ معها هذا المشروع خارج click day (اجراء في إيطاليا لتنظيم دخول العمالة الاجنبية) مضيفا أن "هناك اتفاق بين البلدين للتكوين والوصول الفوري بتأشيرة للعمل مباشرة في إيطاليا وهذا يتعلق بالمواطنين التونسيين المتكونين في تونس والجاهزين للعمل، كما أن المكان جاهز بالفعل في إيطاليا".



ونوه بأهمية هذا "الاتفاق الأول من نوعه الذي نبرمه على المستوى الدولي ضمن مرسوم التدفق خارج حصة click day".





وزير الخارجية التونسي: نعوّل على دعم إيطاليا



وصرّح وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، اليوم الخميس، أن بلاده تعوّل على دعم إيطاليا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وفي تصريحات صحفية عقب لقائه مع نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وجه عمّار الشكر لإيطاليا على "دعمها في عملية إنعاش اقتصادنا وفي المباحثات مع الشركاء الاقتصاديين والماليين"، مؤكدًا أن "كل الرسائل المشككة في بلدنا تضر بالاقتصاد التونسي وتغذي بلاء الهجرة غير الشرعية".



وشدّد "علينا أن نواصل فعل ما نقوم به، ولكن بطريقة أكثر شمولاً. يحمل الاقتصاد التونسي إمكانات كبيرة. هناك أكثر من 900 شركة إيطالية نشطة في منطقتنا: هذا العدد بحاجة إلى الزيادة. نحن نعتمد كثيرًا على الشركاء الإيطاليين وليس فقط على المستوى الثنائي".



