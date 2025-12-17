Babnet   Latest update 15:06 Tunis

المركز الوطني لفن العرائس يشارك في فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d31ff559f54.36823723_fogimkpqlejnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025
      
يشارك "المركز الوطني لفن العرائس" في فعاليات، الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، الذي ينتظم من 21 إلى 28 ديسمبر 2025.

وينظم المركز مجموعة من الورشات العرائسية بإشراف نخبة من أبرز العرائسيات، وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري، بفضاءات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، على غرار ورشة خيال الظل وورشة عروسة القفاز وورشة النحت وورشة عروسة الفم المتحرك.



وتنتظم، الدورة الثامنة والثلاثون لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل، من 21 إلى 28 ديسمبر الجاري بنابل، وتتضمن البرمجة عروضا مسرحية وفرجوية مختلفة، من تونس وعديد الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وستشهد هذه الدورة حضور عروض تجمع بين المسرح والدمى والعرائس والرقص والتمثيل الإيحائي وعروض السيرك والفنون البصرية والتجارب الركحية الهجينة، من تونس ومن العديد من الدول من بينها، الجزائر والمغرب وفلسطين ومصر والعراق وإيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وروسيا وإيران والصين وفيتنام.

رصد


