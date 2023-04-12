هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال مراد المهدوي

نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها،مسؤول سابق و رجل الأعمال وصهر بن علي مراد المهدوي وبالمناداة علي هذا الأخير لم يحضر الجلسة شأنه شأن المتهم الأول وقد تبين ان نتيجة الإختبارات في القضية لم تجهز بعد فتقرر تأخيرها الى جلسة جوان المقبل .



وقد وجهت للمتهمين تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.



