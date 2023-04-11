إطلاق خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع العربات الخاصة وشرائها

نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل، اليوم الثلاثاء 11 افريل 2023، بمقر رئاسة الحكومة، ندوة صحفية حول إطلاق خدمة إبرام عقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطنe-bawaba.tn، بإستعمال الهويــــة الرقمية على الجـــــــــــوال للمواطن، "ء-هوية"، وذلك تحت سامي إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن بن رمضان وبحضور وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزير النقل ربيع المجيدي وأعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في تركيز هذه الخدمة الجديدة.ويندرج هذا الإجراء في إطار الإستراتيجية الرقمية الوطنية والإصلاحات الكبرى للحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي، ويهدف إلى التخلي تدريجيا عن الصيغة الورقية لعقد انتقال ملكية العربات والاستغناء عن اجراء التعريف بالإمضاء باعتماد البدائل الالكترونية المتاحة، على غرار التبادل الالكتروني والامضاء الالكتروني والاختام الالكترونية المرئية من جهة، وتعزيز مسار التحول الرقمي من خلال توفير أرضية ملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية، من جهة أخرى.وتعتبر هذه الخدمة أول خدمة تعاقدية الكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية. وتكتسي هذه العقود المنجزة على الخط بين البائع والمشتري والحاملة للإثباتات الإلكترونية الموثوق بها نفس الحجية والقيمة القانونية لعقود البيع الورقية، في إطار ضمان الخصوصية وتحقيق المعايير الأمنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين والحفاظ على سرية معطياتهم الشخصية.ويهمّ هذا الإجراء في مرحلة أولى الأشخاص الطبيعيين فقط ليشمل في مرحلة ثانية وتدريجيا بقية المتعاملين، فضلا عما ستوفره هذه الخدمة من تبسيط للإجراءات وتقريبها من المواطنين وتسهيل النفاذ إليها، في إطار معايير النزاهة والشفافية والحياد، مما سيمكن طالب الخدمة من الحصول على شهادة تسجيل العربة دون الحاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية لعقد البيع عند إيداع ملف التسجيل.1) يقوم البائع في الفضاء الخاص به ببوابة المواطن بإنشاء مشروع العقد وبتحديد هوية المشتري ثم إدراج تفاصيل عملية الخلاص.2) يصادق المشتري عبر بوابة المواطن على مشروع العقد المدرج ويُمضي الكترونيا بإستعمال هويته الرقمية بعد الإطلاع على التفاصيل والتثبت من وضعية العربة.3) يُنهي البائع عملية إبرام العقد ويمضي إلكترونيا باستعمال هويته الرقمية.ويرسل العقد المُمضى الكترونيا من الطرفين آليا إلى الوكالة الفنية للنقل البري ويُتاح آنيا للتحميل والطباعة على بوابة المواطن للاستظهار به عند الطلب.وفي سبيل إنجاح هذا المشروع تدعو وزارتا تكنولوجيات الاتصال والنقل كافة المواطنين المعنيين بهذه الخدمة إلى الانخراط الفعّال والاقبال على المعاملات الرقمية لتدعيم هذا التمشي الذي من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بالمرفق العام وتحسين العمليات الفنية والإدارية والرفع من مستوى الاداء.