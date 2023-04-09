وزير الصحة يشرف على الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم

أشرف وزير الصحة علي المرابط يوم السبت 08 أفريل 2023 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم تحت شعار "أنا تبرعت بالدم وانت علاش لا ؟ التبرع بالدم أجمل تبرع"، بحضور المدير الجهوي للصحة بتونس والمدير العام للمركز الوطني للتبرع بالدم وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المختصة في المجال.

وبالمناسبة، توجه وزير الصحة بعبارات الشكر لكل العاملين في مراكز نقل الدم وبنوك الدم وفي مجال نقل الدم، مثمنّا الدور الكبير لمراكز وبنوك نقل الدمّ والجمعيات في تنظيم الحصص التكوينية والتحسيسية التي تساهم في النهوض بالتبرع بالدم في بلادنا.

وأكد الوزير على أهمية دور مكونات المجتمع المدني والجمعيات المختصة في النهوض بالتبرع بالدم من خلال العديد من البرنامج التحسيسيّة والتوعوية وحث المواطن على ضرورة التبرع الطوعي، داعيا المواطنين إلى الإقبال على المراكز الجهوية لنقل الدم وبنوك الدم لكي يتسنى تلبية حاجيات كل المرضى من الدم ومشتقاته.

وتم خلال الإحتفال تكريم المتبرعين المتطوعين المنتظمين والشركات والمؤسسات المتعاونة مع المركز الوطني لنقل الدم لما قاموا به من مبادرات إنسانية وعمل نبيل، بما يعزّز مبدأ التضامن والتآخي بين من هم في صحة جيدة ومن هم في حاجة يومية إلى الدم.

وينتظم هذا اليوم الوطني للتبرع بالدم تحت إشراف وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم، وهو مناسبة للإحتفاء بأسبوع التبرع بالدم بـ33 مركزا بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تنظم أنشطة تحسيسيّة وحملات توعوية للتبرع بالدم في أغلب المدن التونسية ومراكز الدم الجهوية وبنوك الدم وبالمؤسسات الصحية الإستشفائيّة.



