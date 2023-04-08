3 سنوات سجنا لشاب كفر الدولة ومجد الإرهابيين بالجبال

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب3 سنوات سجنا في حق شاب احتفل بالعمليات الإرهابية على حسابه بالفايس بوك، كما تبين انه يكفر الدولة ويمجد كتيبة عقبة ابن نافع.



وقد وجهت للمتهم تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه والتكفير والاشادة والتمجيد بتنظيم ارهابي.



