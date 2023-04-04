بعد مرور 4سنوات على الحادثة... تطورات جديدة في قضية مقتل ادم بوليفة بـ "الماديسون"

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية وفاة الشاب ادم بوليفة "بالماديسون "وقد قررت تأجيل المحاكمة لشهر ماي المقبل لانتظار ورود الطلبات المدنية في حق عائلة الضحية، ولحضور بقية المتهمين المحالين بحالة سراح ،هذا وتم جلب المتهم الرئيسي الموقوف على ذمة القضية من السجن ولم تستنطقه المحكمة.



و يواجه المتهمون تهم قتل نفس بشرية عمدا والامتناع المحظور والاعتداء بالعنف الشديد المجرد طبق أحكام الفصول 205 و218 من المجلة الجزائية والفصلين 1 و2 من القانون عدد 48 لسنة 1966.



وكانت الوكالة العامة طالبت بتأييد قرار ختم البحث بخصوص توجيه تهمة قتل نفس بشرية عمدا لأحد المتهمين ونقضه بخصوص البقية، وتوجيه تهمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا إليهم على معنى أحكام الفصلين 32 و205 من المجلة الجزائية .



وبررت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس طلباتها بتصريحات والد الضحية وسام بوليفة التي أدان فيها المتهمين بالإضافة إلى مكافحته لهم، وكذلك بتقرير الاختبار الطبي النهائي وبشهادة الشهود وبالمكافحة المجراة بين الشهود والمظنون فيهم، إلى جانب المحجوز ومعاينة الباحث المناب لتسجيلات فيديو كاميرا المراقبة المثبتة ببهو منفذ النجدة وكذلك داخل الحانة ومطعم " الماديسون"، فضلا عن تسجيلات فيديو تم التقاطها من قبل شاهدة في القضية بواسطة هاتفها الجوال، وبجميع ما حواه ملف القضية من معاينات وتقارير طبية وفنية علاوة على شهادة المتهمين ضد بعضهم البعض والمكافحة المجراة بينهم والاعترافات الصريحة والمسترسلة لهم بتوليهم جر الهالك بغاية اخراجه من باب النجدة التابع للنزل والركون به قرب بهو المصعد والذي به اشغال صيانة وفسح المجال للمتهم الرئيسي لارتكاب الجريمة ومشاهدتهم لذلك دون تدخلهم في الموضوع ومنعه من ذلك إلى أن أتم العملية.



وكان الضحية آدم بوليفة تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد يوم عيد ميلاده الـ23 خلال شهر نوفمبر 2019 في ملهى ليلى تابع لنزل "الماديسون" من طرف مجموعة من حراس الملهى مما أدى إلى سقوطه بمصعد في طور الصيانة ووفاته.



