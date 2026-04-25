الجيدو: ذهبية لمريم جمور وميداليات أخرى لتونس في بطولة إفريقيا

توجت اللاعبة التونسية مريم جمور بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 57 كلغ، ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجيدو المقامة في نيروبي إلى غاية 26 أفريل الجاري.

حصيلة متنوعة من الميداليات

كما أحرزت التونسية مرام جمور الميدالية الفضية في وزن أقل من 63 كلغ، في حين اكتفت كل من أميمة البديوي ورحمة الطيبي بالميداليتين البرونزيتين في وزني أقل من 48 كلغ وأقل من 52 كلغ على التوالي.

مشاركة تونسية متواصلة

ومن المنتظر أن تتواصل المشاركة التونسية في اليوم الثاني من المنافسات، بمشاركة كل من:

* أريج عقاب (أقل من 78 كلغ)
* سوار ذوادي وزينب الطرودي (أكثر من 78 كلغ)
* عبد العزيز بن عمار (أقل من 90 كلغ)
* قصي بن غرس (أقل من 100 كلغ)
