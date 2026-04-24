معرض تونس الدولي للكتاب ... برنامج ثقافي ثري يجمع الادب والفكر والفنون السبت 25 أفريل 2026

يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب، غدا السبت، في اطار برنامجه الثقافي، عددا من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية، بمشاركة كتاب ومثقفين من تونس وخارجها إلى جانب أنشطة موجهة لمختلف الفئات العمرية.ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان " ألسنة الرواية .. قضايا الترجمة من العربية وإليها " تعنى ببحث إشكاليات ترجمة الرواية ورهاناتها الثقافية والحضارية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الثقافي العالمي إضافة إلى ندوة حول " أدب اليافعين في تونس" تناقش واقع هذا الجنس الأدبي وآفاق تطويره.كما يشمل البرنامج لقاءات أدبية مع عدد من الكتاب من بينهم، الاعلامي والصحفي الفرنسي التونسي، رمسيس الكافي، حول روايته " أربعة أيام من دون أمي"، والكاتبة الروسية، آنا ميتفييفا، في حوار مفتوح مع الطلبة حول تجربتها الإبداعية وتحديات الأدب المعاصر وذلك في اطار برنامج السفارات والهياكل والمؤسسات والمنظمات.وتتوزع بقية الفعاليات بين ندوات فكرية حول الكتاب والنشر في زمن الحرب وورشات في التربية الأدبية والقصص المصورة موجهة للأطفال واليافعين إلى جانب عروض فنية وفقرات موسيقية وأنشطة شبابية بالتعاون مع جهات ثقافية دولية.وفي اطار برنامج أندونيسيا، التي تشارك في هذه الدورة كضيف شرف، ينتظم لقاء حول الديبلوماسية الاندونيسية في تونس اضافة الى عروض للوحات راقصة تقليدية ووصلات غناء أندونيسية.ويؤكد هذا البرنامج تنوع المضامين الثقافية للمعرض وسعيه إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم الإبداع الأدبي لدى مختلف الشرائح.