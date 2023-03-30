هذا ما قررته دائرة الاتهام بخصوص مطالب الافراج عن الموقوفين فيما عرف بقضية التأمر على امن الدولة

قررت اليوم دائرة الاتهام المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية رفض جميع مطالب الإفراج عن كل من الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي و المحامي لزهر العكرمي وخيام التركي وكل من القياديين بجبهة الخلاص رضا بلحاج ،و عصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وذلك في القضية المتعلقة بشبهة التامر على أمن الدولة.

هذا ورفضت الدائرة ايضا مطلب هيئة الدفاع في القضية والمتمثل في طلب كشف هوية الشاهد و المخبر.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت بمطلبين الأول يتعلق باستئناف رفض قاضي التحقيق الإفراج عن المتهمين والثاني يتعلق باستئناف رفض قاضي التحقيق كشف هويتي المخبر والشاهد في قضية التامر على أمن الدولة.



