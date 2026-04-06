ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تتولى فرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، بدلاً من السماح لإيران بالقيام بذلك، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة.وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال صحفي حول إمكانية السماح لطهران بجباية رسوم عبور كجزء من تسوية محتملة، حيث قال: “أفضل أن نقوم بذلك نحن بدلاً منهم... نحن المنتصرون”، معتبراً أن بلاده تمتلك القدرة على فرض هذه الرسوم.وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن لن تسمح لإيران بفرض رسوم على الملاحة في المضيق، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تملك عدة خيارات لمنع ذلك.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أواخر فيفري، حيث تبادل الطرفان الضربات التي طالت أهدافاً عسكرية وبنى تحتية.وقد أدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، إلى اضطرابات في حركة الملاحة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق الدولية.ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات العالمية واستقرار أسواق الطاقة، في حال استمرار التوتر أو اتساع رقعة المواجهة.