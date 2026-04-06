Babnet   Latest update 21:25 Tunis

ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d410afc4f301.36889105_gmolqjnkefpih.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 20:55
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تتولى فرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، بدلاً من السماح لإيران بالقيام بذلك، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال صحفي حول إمكانية السماح لطهران بجباية رسوم عبور كجزء من تسوية محتملة، حيث قال: “أفضل أن نقوم بذلك نحن بدلاً منهم... نحن المنتصرون”، معتبراً أن بلاده تمتلك القدرة على فرض هذه الرسوم.


وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن لن تسمح لإيران بفرض رسوم على الملاحة في المضيق، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تملك عدة خيارات لمنع ذلك.


وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أواخر فيفري، حيث تبادل الطرفان الضربات التي طالت أهدافاً عسكرية وبنى تحتية.

وقد أدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، إلى اضطرابات في حركة الملاحة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق الدولية.

ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات العالمية واستقرار أسواق الطاقة، في حال استمرار التوتر أو اتساع رقعة المواجهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326969

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
28°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>