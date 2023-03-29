الموافقة على مطلب الإفراج عن الصحبي العمري

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وافق قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وافق على مطلب الإفراج المقدّم في حق المدوّن الصحبي العمري بحسب ما نشرته اذاعة موزاييك.

وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي العمري من أجل تهمة "كشف عنصر اختراق" وذلك على خلفية ظهوره الإعلامي في وثائقي قناة الجزيرة" ما خفي أعظم" الذي تحدث عن شبكات التسفير.

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