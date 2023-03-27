جبهة الخلاص الوطني تُقرر الدخول في اعتصام مفتوح

جبهة الخلاص الوطني تُقرر الدخول في اعتصام مفتوح

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 10:54 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قررت جبهة الخلاص الوطني الدخول في اعتصام مفتوح بداية من ظهر اليوم الإثنين 27 مارس 2023، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأكد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي اليوم خلال ندوة صحفية، تمسكهم بتنفيذ الإعتصام وعدم رفعه إلا بعد تفسير الناطق الرسمي باسم المحكمة لأسباب 'اعتقال شخصيات سياسية' وفق تعبيره.

كما اشترطت جبهة الخلاص لرفع الإعتصام، اعتبار الموقوفين مساجين سياسيين.


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