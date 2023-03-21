منع 14 محاميا من السفر

قرر القضاء تحجير السفر على 14 محاميا من بينهم المحامية ايناس حراث وذلك في الملف المتعلق بفتح بحث تحقيقي في شأنهم على خلفية احتجاجهم في مركز الحرس الوطني ببنزرت خلال تنفيذ قرار إقامة جبرية في حق منوبهم وزير العدل الاسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري...



وتعود أطوار القضية الى موفى سنة 2021 وبداية سنة 2022 حيث وبعد يومين من قرار وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحت الاقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 توجه عشرات المحامين الممثلين لهيئة الدفاع عن البحيري يوم 2 جانفي 2022 إلى مقر مركز الحرس الوطني بمنزل جميل اين اعتصموا وطالبوا بتمكينيهم من معطيات حول مكان تواجد منوبهم وقد نددت نقابة الحرس بالاعتداء على اعوان المركز كما توجه رئيس مركز الحرس محور الحديث بشكاية في الغرض ضد هؤلاء المحامين.



