العياشي الهمامي: تم حجب هوية المخبر والشاهد في قضية التامر على امن الدولة

العياشي الهمامي: تم حجب هوية المخبر والشاهد في قضية التامر على امن الدولة

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 11:59 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نظمت اليوم هيئة الدفاع في قضية التامر على أمن الدولة ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وقد اعتبروا ان موكليهم "معتقلين سياسيين"وفق ما اعلنوا عنه.

وكشف عضو هيئة الدفاع في القضية الاستاذ العياشي الهمامي ان القضية خطيرة و تتعلق بتهمة التامر على أمن الدولة مضيفا انها انطلقت خلال شهر فيفري الفارط عن طريق مداهمات ليلية وترويع العائلات والانتشار المكثف لأعوان الأمن حول منازل منوبيه وحجز معدات إلكترونية َوهواتف جوالة ووثائق مكتوبة بخط اليد مضيفا وان قاضي التحقيق استمع مرة واحدة إلى المتهمين وفق تصريحه.

وبين الهمامي ان القضية اعتمدت على محضرين لمخبر وشاهد وهويتهما تم حجبها مضيفا أن المحضرين لا يحتويان على اي دليل في الجرائم المنسوبة بل مجرد تبادل رسائل نصية بين منوبيه حول لقاء دبلوماسيين اجانب في تونس موضحا ان هناك تدخلا في القضاء في هذه القضية.


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