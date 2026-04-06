يوم قنصلي لتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية للجالية التونسية في مدينة "Santa Croce Camerina " الإيطالية

تحول فريق قنصلي، أمس الأحد، إلى مدينة "Santa Croce Camerina" التابعة لمحافظة "راقوزا" الايطالية، حيث يتمركز عدد هام من الجالية التونسية، وذلك لتقديم مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية.

وقد شهد هذا اليوم القنصلي إقبالا هاما من المواطنين التّونسيين، كما مثّل مناسبة للإنصات إلى مشاغلهم ومقترحاتهم، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين.


ويأتي تنظيم هذا اليوم القنصلي في إطار الاستعداد لموسم العودة الصيفية، وفي إطار العمل على تقريب الخدمات من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمنطقة الراجعة بالنظر إلى قنصلية جمهورية التونسية ببلارمو.
