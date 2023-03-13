قطر الخيرية تسلم 62 مسكنا في ولايتي المهدية وتطاوين

وقد جرى التسليم بحضور مديرة مكتب قطر الخيرية في تونس كريمة البوسالمي وعدد من إطارات الجهة.وبلغت كلفة بناء الوحدات السكنية 4 مليون دينار وتم العمل على هذا المشروع التنموي في إطار البرنامج الحكومي التونسي وقطر الخيرية بهدف تمكين عدد من الأسر المعوزة من سكن لائق يحسن ظروف عيشهم.وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الجملية للمسكن تبلغ 100 متر مربع منها 56 متر مربع مغطاة؛ ويتكون من قاعة جلوس، غرفتي نوم، مطبخ، حمام مع بهو خارجي، وقد حرصت ولاية تطاوين على تجهيز المساكن بالتمديدات المائية و الكهربائية والصرف الصحي.وقد صرح والي الجهة بأن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين الجمهورية التونسية ودولة قطر الشقيقة، ويأتي ضمن المجهودات الحكومية لتوفير السكن الاجتماعي بالجهة وقد شدد على عزم السلط المركزية والمحلية على مواصلة الجهود في هذا الإطار ضمن مخطط الحكومة التونسية لتطوير السكن الاجتماعي.ومن جهته شكر عبد العزيز جاسم حجي مدير البرامج والتنمية في قطر الخيرية رئاسة الجمهورية التونسية والسلطات الجهوية والمركزية في تونس على حسن التنسيق الذي تبديه في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تمولها الجمعية في تونس، مذكرا أن جمعية قطر الخيرية ستواصل دائما مشاريعها التنموية مساندة بذلك جهود السلطات في هذا الإطار.يذكر أن قطر الخيرية افتتحت يوم السبت الماضي مركزا لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بتالة من ولاية القصرين، وهو يمتد على مساحة 500متر ويتضمن عددا من القاعات ومطعما داخليا وبعض المكاتب ومستودعين اثنين. وتبلغ التكلفة الجملية لهذا المركز 500 ألف دينار.