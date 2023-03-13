الجلسة العامة الإفتتاحية للبرلمان: منع وسائل الإعلام من التغطية باستثناء صحفيي التلفزة الوطنية 1 ووكالة تونس افريقيا للأنباء

هذا وعبر عدد من الصحفيين عن استنكارهم من قرار المنع وضرب حقهم في تغطية أشغال الجلسة، مطالبين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإصدار موقف من هذا القرار.ويذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد، اليوم الاثنين 13 مارس 2023 أولى جلساته العامة، بعد صدور الأمر المتعلق بدعوة البرلمان الى الانعقاد.