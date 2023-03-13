الجلسة العامة الإفتتاحية للبرلمان: منع وسائل الإعلام من التغطية باستثناء صحفيي التلفزة الوطنية 1 ووكالة تونس افريقيا للأنباء

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 09:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اكد موفد اذاعة شمس آف آم إلى مقر مجلس نواب الشعب منع عدد من وسائل الإعلام من تغطية أشغال الجلسة الإفتتاحية للبرلمان باستثناء عدد من صحفيي التلفزة الوطنية الاولى ووكالة تونس أفريقيا للانباء.

هذا وعبر عدد من الصحفيين عن استنكارهم من قرار المنع وضرب حقهم في تغطية أشغال الجلسة، مطالبين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإصدار موقف من هذا القرار.

ويذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد، اليوم الاثنين 13 مارس 2023 أولى جلساته العامة، بعد صدور الأمر المتعلق بدعوة البرلمان الى الانعقاد.


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