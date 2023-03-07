تأجيل موعد الدورة 42 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية الى موفى افريل القادم

أعلنت جمعية المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين عن تأجيل الدورة 42 للمهرجان الدولي للصور الصحراوية التي كانت مقرر لأيام 18 و19 و20 مارس الجاري مبدئيا إلى أواخر شهر افريل القادم ( 28 و29 و30 افريل 2023)

وتعود اسباب التاخير وفق بلاغ صادر عن جمعية المهرجان، الجهة المنظمة له، إلى تقدير الهيئة بعد التشاور مع السلط الجهوية وتأخر الحصول على التمويل. لذلك ارتأت الجمعية أخذ المزيد من الوقت واتخذت هذا القرار حرصا "على الايفاء بكافة تعهداتها المالية ولمزيد احكام التنظيم والاستعداد الجيد لهذه التظاهرة".

وللتذكير فقد أعدت الهيئة برنامج الدورة وحددت مواعيد مختلف الفقرات الكبرى التي سبقت المهرجان من ذلك المعرض التجاري الذي انطلق منذ أيام، والندوة الفكرية المبرمجة يومي 11 و 12 مارس الجاري.



