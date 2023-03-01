بائع 'التيراميسو' المتجوّل: ولاية تونس تتكفّل بتسويغ محل تجاري وتجهيزه

أكد معتمد تونس المدينة محمد فتحي الزغلامي، انه وبتعليمات من والي تونس، تقرر تسويغ محل تجاري مع سداد معلوم الكراء لمدة 3 اشهر، وتجهيز المحل بالمعدات اللازمة، وذلك لفائدة بائع التيراميسو المتجوّل الذي تم افتكاك بضاعته في العاصمة، وتسبب ذلك في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.واضاف الزغلامي، في تدخل هاتفي لاذاعة شمس اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ان المحل يتموقع في مسلك سياحي بالعاصمة، مؤكدا ان تدخل ولاية تونس ياتي في اطار توفير مواطن شغل للشباب.وشدد الزغلامي انه بقدر حرص السلطات على توفير مواطن الشغل للشباب، هي حريصة ايضا على حماية المواطنين، مؤكدا ان حجز بضاعة الشاب كان تطبيقا لاجراءات حفظ الصحة، حيث من غير المقبول بيع ماكولات على طبق في الشارع، مجهولة المصدر ودون حماية.