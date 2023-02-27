دليلة مصدّق: ملف التآمر مُنطلقه وشاية من شخصين متورّطين بدورهما في قضايا تآمر.. أحدهما مسجون

دليلة مصدّق: ملف التآمر مُنطلقه وشاية من شخصين متورّطين بدورهما في قضايا تآمر.. أحدهما مسجون

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 12:26قراءة: 0 د, 47 ث
      
قالت المحامية دليلة مصدّق، ان الأبحاث في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، انطلقت من وشاية قدّمها قدمها شخصين مجهولين تحت مسمى "xx" و"xxx"، وهما متورطين في قضايا تآمر على امن الدولة، احدهما يقضي عقوبة سجنية والآخر في حالة سراح وممنوع من السفر.

واضافت مصدّق خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، ان التقرير باكمله بني على هذه الوشاية التي تهدف لتصفية كل من تسبب في سجن هذين الطرفين، من حقوقيين وسياسيين ووسائل اعلام.

وتابعت مصدّق ان التقرير قدم رواية بان رجل الاعمال كمال لطيف هو رئيس عصابة تهدف لتدمير تونس منذ 2011 ومرحلة الانتقال الديمقراطي، من خلال استهداف هيئة الاننتخابات والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الاعلام المصطفة وراء الثورة، وان كمال اللطيف هو المتحكم في الخط التحريري لوسائل الاعلام، وفق تعبيرها.

واستنكرت مصدق ما اعتبرته مغالطة للراي العام بسبب اتهامات من قبل شخصين هما بدورهما مورطين في قضايا تآمر على امن الدولة.


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