تونس تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي وترفض ما ورد فيه من 'عبارات واتهامات غير صحيحة'

وأعلنت الخارجية في بلاغ لها اليوم السبت 25 فيفري 2023، عن رفضها ما ورد في بيان المفوضية الإفريقية من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.وأعربت الخارجية، عن أسفها للخلط الذي وصفته بغير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.وأكدت التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة.واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم امس الوزير نبيل عمّار بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس و الذين اكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.وجاء في بيان الوزارة أن تونس أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، والتي أعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة، لم تعرف أبدا في تاريخها حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.وجدّدت الوزارة التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وكافة الدول الإفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الافريقي.