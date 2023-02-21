نجيب الشابي: الغنوشي له من الإيمان والثبات لكي لا يطأطئ رأسه

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 12:59قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني احمد نجيب الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الثلاثاء انه يتضامن مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي امام التهم الواهية .
وأضاف نجيب الشابي " الغنوشي له من الإيمان والثبات لكي لا يطأطئ رأسه" متابعا " سنعكس الهجوم للدفاع عن الديمقراطية وعن الشرعية في تونس عبر الوسائل السلمية".
وتابع " الغنوشي كان مهددا بالإعدام في فترة الحبيب بورقيبة ولكنه لم يستسلم في عز شبابه فما بالك وقد بلغ الثمانين من العمر".



ويمثل اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العوينة.
ويتم الاستماع للغنوشي بخصوص شكاية كانت رفعتها ضده نقابة أمنية تتعلق بعبارة 'طاغوت' إبان تأبين الغنوشي لأحد قيادات حركة النهضة في تطاوين.


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