وأضاف مهاجما الناشط نجيب الذزيري " هذا الشخص الذي يحمل ملامح " البلاهة في وجهه" لن يقيمني ووجوده في الإذاعة دليل على ان "البله أصبحوا يتحدثون في وسائل الإعلام".وذكر كرشيد الدزيري بتاريخه ولقائه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقر الحركة في مونبليزير قبل فترة متابعا " عندما اريد الدفاع عن رجل الاعمال كمال اللطيف فلن يمنعني احد".وشدد كورشيد ان ما يحدث اليوم هو "سينما في حيط" وسيناريو لا يصدقه احد".