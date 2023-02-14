كورشيد لنجيب الدزيري " تحمل ملامح البلاهة في وجهك وأذكرك بلقائك بالغنوشي وسأدافع عن كمال اللطيف"

كورشيد لنجيب الدزيري " تحمل ملامح البلاهة في وجهك وأذكرك بلقائك بالغنوشي وسأدافع عن كمال اللطيف"

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 13:39 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال المحامي ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد في حوار عبر أمواج اذاعة" اي اف ام" اليوم انه ليس تابعا لأي طرف لا رجل الأعمال كمال اللطيف ولا غيره.

وأضاف مهاجما الناشط نجيب الذزيري " هذا الشخص الذي يحمل ملامح " البلاهة في وجهه" لن يقيمني ووجوده في الإذاعة دليل على ان "البله أصبحوا يتحدثون في وسائل الإعلام".

وذكر كرشيد الدزيري بتاريخه ولقائه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقر الحركة في مونبليزير قبل فترة متابعا " عندما اريد الدفاع عن رجل الاعمال كمال اللطيف فلن يمنعني احد".
وشدد كورشيد ان ما يحدث اليوم هو "سينما في حيط" وسيناريو لا يصدقه احد".



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