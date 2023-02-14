عماد بن حليمة: "لا علاقة لي بالشخصيات التي تم إيقافها"

عماد بن حليمة: "لا علاقة لي بالشخصيات التي تم إيقافها"

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 11:38 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال المحامي عماد بن حليمة، في تعليقه على الصورة التي تجمعه برجل الأعمال، كمال اللطيف، ويتم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعود لشهر نوفمبر 2013 عندما كان ينوب اللطيف في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أن "أنصار حزب المؤتمر والنهضة هم ما ادعوا أنه من "جماعة كمال اللطيف"، في حين أن 50 محاميا قد نابوا في القضية نفسها، وفق قوله.

وفي سياق متصل، نفى بن حليمة وجود اسمه في "قائمات الإيقافات المُسرّبة" ووجود أي علاقة بينه وبين الشخصيات التي تم إيقافها، قائلا: ليس لدي علاقة بأي شخص منهم.. أنا محام ولست ناشطا سياسيا".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261623



En continu...

Toutes les news...
قرة العنز
الثلاثاء 14 فيفري 2023 | 23 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
13°
 Babnet14° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-717°-717°-918°-818°-9
  • Avoirs en devises
    22443,9

  • (13 fév)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33282 DT        1$ =3,08122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 fév)   940,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   