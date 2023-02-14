عماد بن حليمة: "لا علاقة لي بالشخصيات التي تم إيقافها"

قال المحامي عماد بن حليمة، في تعليقه على الصورة التي تجمعه برجل الأعمال، كمال اللطيف، ويتم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعود لشهر نوفمبر 2013 عندما كان ينوب اللطيف في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أن "أنصار حزب المؤتمر والنهضة هم ما ادعوا أنه من "جماعة كمال اللطيف"، في حين أن 50 محاميا قد نابوا في القضية نفسها، وفق قوله.وفي سياق متصل، نفى بن حليمة وجود اسمه في "قائمات الإيقافات المُسرّبة" ووجود أي علاقة بينه وبين الشخصيات التي تم إيقافها، قائلا: ليس لدي علاقة بأي شخص منهم.. أنا محام ولست ناشطا سياسيا".