إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 22:29 قراءة: 0 د, 9 ث
      
نقلت وكالة رويترز عن المحامي سمير ديلو مساء يوم الاثنين 13 فيفري 2023 خبر إيقاف القيادي نور الدين البحيري بعد مداهمة مقر سكناه من قبل المصالح واقتياده إلى وجهة مجهولة.

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