إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري

نقلت وكالة رويترز عن المحامي سمير ديلو مساء يوم الاثنين 13 فيفري 2023 خبر إيقاف القيادي نور الدين البحيري بعد مداهمة مقر سكناه من قبل المصالح واقتياده إلى وجهة مجهولة.



